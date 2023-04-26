محافظ الدقهلية إزالة 8 حالات تعد وبناء مخالف على الأرض الزراعية بـ3 مراكز

اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، على استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، خلال اجاز عيد الفطر المبارك، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

هذا وقد تابع " مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة واجا والمطرية، لازالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي علي الارض الزراعية.

ففي مركز ومدينة المنصورة، قال اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبيه، وازالة غرف بالدور الرابع العلوي بنقيطه مركز المنصوره وتم مصادرة مواد البناء، كما تم إزالة تعدى على 3 قطع أراضى بمساحات130متر مربع و150متر مربع و15متر مربع من ارض أرض المؤسسة بقرية الدنابيق، وكذا فك شده خشبيه سقف دور اول علوى بقريه البقليه التابعه للوحده المحليه بكوم الدربى،وايضا ازالة شدة خشبية مخالفة بقرية بلجاي هذا بالاضافة لازاله تعدى على ارض زراعيه عباره عن بناء سور بالطوب البلوك والمونه الاسمنتيه على مساحه 100 متر مربع بقريه الزمار التابعه للوحده المحليه بكوم الدربى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.

وفي مركز ومدينة أجا قال حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ إزالة مبنى بدون ترخيص بقرية البساتين بأجا، والمبني عبارة عن سور بالطوب الاحمر والمونة الاسمنتية وبداخله أعمدة خرسانية بطول 40 متر مربع داخل الحيز العمراني بقرية البساتين التابعة للوحدة المحليه بشبراويش، وتم تنفيذ الازاله لكافه الاعمال المخالفه حتى سطح الأرض وتم الاجراءات القانونيه حيال المخالفة وعرض المخالف على النيابه العسكريه.

وفي مركز ومدينة المطرية قال المحاسب نادر محى الدين رئيس المركز والمدينة، انه خلال المرور بمنطقة الجسر الواقى تلاحظ وجود شدة خشبية تمهيدا لصب دور أرضى بمنطقة حمزة الريس، وتم التعامل مع المخالفة فورا حيث تم فك الشدة الخشبية بالكامل وتم اتخاذ كافة الاجرءات القانونية الوجبة حيال المخالفة.

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.