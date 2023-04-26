كيف تحصل على كعب العمل وأماكن استخراجه فى الإسماعيلية؟

الإسماعيلية- صبرى غانم

يعتبر كعب العمل من أهم الأوراق التي يتم التنبيه عليها للتقديم في المصالح الحكومية أو للتعيين في أي شركات قطاع الأعمال أو القطاع الخاص وشركات الاستثمار، وهو ما يجعل المواطنين يبحثون يومياً عن أماكن استخراج كعب العمل بالإسماعيلية والأوراق المطلوبة.

وهناك 6 أماكن لاستخراج كعب العمل بمحافظة الإسماعيلية في المدينة والمراكز تسهيلًا على أهالي المحافظة وهى:

مكتب العمل مدينة الإسماعيلية بشارع شبين الكوم أمام استاد الإسماعيلية.

مكتب العمل في مركز أبوصوير بجوار مزلقان أبوصوير.

مكتب العمل في القنطرة غرب بجوار الوحدة المحلية.

مكتب العمل في مركز فايد بجوار مركز شرطة فايد.

مكتب العمل بمركز القنطرة شرق بجوار الوحدة المحلية لمركز القنطرة.

مكتب العمل بالتل الكبير بعمارات الأوقاف.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل بالإسماعيلية

ويبحث المواطنون يومياً عن أماكن استخراج كعب العمل في الإسماعيلية والأوراق المطلوبة له وتتضمن الأوراق الآتي:.

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

الموقف من التجنيد للذكور.

ملء الاستمارة.

الرقم التأميني (برنت تأمين).

الرقم القومي.

صورة المؤهل الداراسي.

شهادة الخبرة إن وجدت.