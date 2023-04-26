اليوم السابع
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ضبط 41 شيكارة دقيق مدعم داخل مطحن للغلال قبل بيعه بأسواق البحيرة

الأربعاء، 26 أبريل 2023 09:33 ص
ضبط 41 شيكارة دقيق مدعم داخل مطحن للغلال قبل بيعه بأسواق البحيرة دقيق مدعم - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
أسفرت تلك الحملات عن ضبط 41 شيكارة دقيق بلدى مدعم تم تجميعها من السوق السوداء داخل ماكينة طحين بمركز الدلنجات  تقوم بنخل وتحليل الدقيق وإعادة بيعه كدقيق فاخر وتم التحفظ على الكميات  المضبوطة، وكذلك كميات من الشكائر البيضاء وماكينة خياطة الشكائر.
 
 أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية . 
 
من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين على  ، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة.
 
 مشددا على أهمية  التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .

 


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