صور .. فنون الإسماعيلية وموسيقى بورسعيد باحتفلات سيناء بشرم الشيخ

جنوب سيناء فايزة مرسال

شهد المسرح الرومانى بمدينة شرم الشيخ ، مساء اليوم الأربعاء 26 من أبريل ، فعاليات احتفال محافظة جنوب سيناء وقصور الثقافة بأعياد تحرير سيناء ، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة والفنان احمد شاكر وضيوف مدينة السلام فى اطار توجيهات الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة بالاحتفال بذكرى تحرير سيناء اقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات ثقافية فنية استعراضية فى محافظات مصر وبالاخص فى شمال سيناء وجنوبها ويقدم اقليم القناة وسيناء الثقافى من خلال عروض فنية لفرقة الفنون الشعبية الاسماعيلية وفرقة الموسيقى العربية ببورسعيد.

يحيى الحفل فرق إقليم القناة للفنون المتنوعة ، حيث تتألق فرقة بورسعيد للموسيقي العربية بباقة من أروع اغاني الطرب الاصيل والتي تم تأسيسها كموسيقى عربية منذ عام 1987، بقيادة المايسترو رجب الشاذلي وإدارة شادى مجيد .

تضم الفرقة عدد من النجوم من المطربين والمطربات الذين يقدموا مجموعة من الفقرات الغنائية من تراث الأغانى المصرية ومنها: ياسمين رجب ، جنى الحسيني ، أية فتحى ، محمد كمال ، محمد النوتى ، ألاء مصطفى ، ياسمين رجب ، جنى عادل، محمد النبلاوي، محمود رحيم، عاشور، الاء الجمل، ايمان ممدوح، ، عبد الرحمن، محمد مخلص، مسعد عثمان ، محمد سعيد كما تضم مجموعة من العازفين.

بينما قدم فرقة تلقائيين أطفال طور سيناء " تحت التأسيس" باقة من الأغانى والاستعراضات الفنية المستواحات من التراث السيناوى منها " عم يا جمال – هلا يا هلا - يا مرحبا - ياليلة – حيات الروح " بقيادة الفنان على عبد الفتاح عازف الإيقاع .

بالإضافة إلي عروض فنيه لفرقة الاسماعيليه للفنون الشعبية ، والتى تقدم باقة من أجمل التابلوهات الإستعراضية ، منها فقرة الصيادين ، جاني الجميل ، بتغني لمين ، التنورة ، البدو ، نوح الحمام ، الضمة، وعدد من الاستعراضات المتنوعة من التراث الاسماعيلي غناء الفنان ماهر كمال ، تدريب الكابتن عمرو عجمي.

جدير بالذكر أن الفرقة تأسست عام 1995 وتضم 40 راقصا وراقصة تشارك الفرقة فى المناسبات المحلية والدولية بالإضافة إلى مشاركتها فى المهرجانات العالمية، وتتميز ملابس الفرقة بالطابع الشعبى لأهالى منطقة القناة وهو ملابس الصيادين المعروف بالإضافة إلى استخدام آلة السمسمية كآلة رئيسة فى جميع الاستعراضات التى تقدمها الفرقة.

كما تشارك فرقة فنون شعبية جنوب سيناء "تحت التأسيس" بقيادة الفنان محمد عبدالحى ، والتى تقدم تابلوهات من الفنون الاستعراضية المبهرة