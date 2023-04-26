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روسيا: مقتل 30 جنديا أوكرانيا وتدمير متسودعا للذخيرة فى خيرسون

الأربعاء، 26 أبريل 2023 09:15 ص
روسيا: مقتل 30 جنديا أوكرانيا وتدمير متسودعا للذخيرة فى خيرسون الحرب الروسية الأوكرانية
موسكو (أ ش أ)

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أفاد مسؤول عسكرى روسى بالقضاء على 15 مخربًا أوكرانيا ونحو 30 جنديا ومستودعًا للقوات الأوكرانية فى اتجاه مدينة خيرسون.

وذكر المسؤول الروسى، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أنه فى منطقة دنيبروفسكويه تم توجيه ضربة عالية الدقة أدت إلى تدمير 15 عنصراً أوكرانيا في مجموعة تخريب واستطلاع وثلاث زوارق عالية السرعة و ذخيرة المدفعية والأسلحة الصغيرة.

وأضاف أن وحدات المجموعة العسكرية الروسية دمرت أيضا المركز المؤقت لوحدات الدفاع المحلي الأوكرانية، وما يصل إلى 30 عسكريا أوكرانيا ورادارا من طراز "AN/TPQ-36" ومدفع هاون متنقل و مدفع ذاتي الحركة "جفوزديكا" ومستودعًا للذخيرة للجيش الأوكراني.

من جانب أخر أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قصفت الإقليم 75 مرة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وذكر بروكودين - في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "أن الروس شنوا، خلال اليوم الماضي، 75 غارة على الإقليم حيث أطلقوا 389 قذيفة مدفعية ثقيلة وطائرات بدون طيار ومروحيات عسكرية وقصفوا مدينة خيرسون 11 مرة".

وأضاف المسئول الأوكراني "أن الجيش الروسي استهدف الأحياء السكنية ومباني الكنائس والمتاجر التابعة لبلدة بيلوزيركا في منطقة خيرسون، الأمر الذي أسفر عن إصابة شخص واحد".. مشيرا إلى أن السلطات المحلية أجلت 118 شخصا من المناطق التي تم تحريرها بالإقليم.

 


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