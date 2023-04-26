روسيا: مقتل 30 جنديا أوكرانيا وتدمير متسودعا للذخيرة فى خيرسون

وذكر المسؤول الروسى، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أنه فى منطقة دنيبروفسكويه تم توجيه ضربة عالية الدقة أدت إلى تدمير 15 عنصراً أوكرانيا في مجموعة تخريب واستطلاع وثلاث زوارق عالية السرعة و ذخيرة المدفعية والأسلحة الصغيرة.

وأضاف أن وحدات المجموعة العسكرية الروسية دمرت أيضا المركز المؤقت لوحدات الدفاع المحلي الأوكرانية، وما يصل إلى 30 عسكريا أوكرانيا ورادارا من طراز "AN/TPQ-36" ومدفع هاون متنقل و مدفع ذاتي الحركة "جفوزديكا" ومستودعًا للذخيرة للجيش الأوكراني.