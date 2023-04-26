رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد امتحانات المهام بمعاهد سموحة

وقال بيان المنطقة الأزهرية اليوم، إن الجولة جاءت للاطمئنان على سير أعمال الإمتحانات فى جو من الهدوء.

فى سياق آخر، كرم الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية معلمي التربية الفنية بإدارة غرب الورديان؛ وذلك لجهودهم المتميزة في المشاركة في ورشة عمل التربية الفنية بمعهد عمر الفاروق الابتدائي النموذجي بالتعاون مع شيخ المعهد عبد المنصف محمد.

وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، إنه نفذ فناني إدارة غرب عدد من الأعمال الفنية التي ساهمت في النهوض بالبيئة التعليمية والداعمة لها، وفناني إدارة غرب حنان محمد شحاته ، رانيا محمد سالم، بسمة عيد عطيه ، نهلة سويلم عبد الرحمن ، منى جودة سيد ، أماني محمد مصطفى تحت إشراف شيماء عوض محمد موجه التربية الفنية بإدارة غربوالموجه العام أحمد بكري.