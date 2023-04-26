اليوم السابع
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رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد امتحانات المهام بمعاهد سموحة

الأربعاء، 26 أبريل 2023 11:44 ص
رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد امتحانات المهام بمعاهد سموحة امتحانات المهام بمعاهد سموحة
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، معاهد إدارة وسط بزيارة معهد سموحة الابتدائي النموذجي للغات لمتابعة سير أعمال امتحانات المهام الادائية للصفوف الرابع والخامس الابتدائي الفصل الدراسى الثانى .
 
وقال بيان المنطقة الأزهرية اليوم، إن الجولة جاءت للاطمئنان على سير أعمال الإمتحانات فى جو من الهدوء.
 
فى سياق آخر، كرم الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية معلمي التربية الفنية بإدارة غرب الورديان؛ وذلك لجهودهم المتميزة في المشاركة في ورشة عمل التربية الفنية بمعهد عمر الفاروق الابتدائي النموذجي بالتعاون مع شيخ المعهد عبد المنصف محمد.
 
وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، إنه نفذ فناني إدارة غرب عدد من الأعمال الفنية التي ساهمت في النهوض بالبيئة التعليمية والداعمة لها، وفناني إدارة غرب حنان محمد شحاته ، رانيا محمد سالم، بسمة عيد عطيه ، نهلة سويلم عبد الرحمن ، منى جودة سيد ، أماني محمد مصطفى تحت إشراف شيماء عوض محمد موجه التربية الفنية بإدارة غربوالموجه العام  أحمد بكري.
 
 

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