اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس مدينة السنطة تترأس حملة مكبرة لرفع الاشغالات

الأربعاء، 26 أبريل 2023 11:05 ص
رئيس مدينة السنطة تترأس حملة مكبرة لرفع الاشغالات جانب من الجولة
الغربية محمد طارق

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شنت رئاسة مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية برئاسة الدكتورة مني صالح رئيس المدينة، حملة مكبرة لرفع كافة الاشغالات وتسير حركة السيارات والمواطنين بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
 
استهدفت الحملة "شارع الجمهورية، والشوارع الجانبيه المتفرعه، شارع سعد زغلول، الكنيسة، السمنودي، محيط جامع المنشاوي، محيط الاداره الصحيه، محيط مدرسة السنطه الثانويه المشتركه" تم رفع كافه الاشغالات.
 
وخلال الجولة وجهت رئيس المدينة بتحرير محاضر للمخالفين، وكنس ونظافة الشوارع ورفع المخلفات، كما تابعت أعمال رصف طريق "القرشيه - شبشير" ومدي إنجاز الأعمال، وكدا متابعة أعمال النظافة بقطاع الوحدة المحلية بكفركلا الباب وطريق حنون والطريق الدولي.
 
وأكدت على أن الأعمال مستمرة على مدار اليوم بمركز ومدينة السنطة لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين بمختلف القطاعات.
 

 


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