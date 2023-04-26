وكتب شميهال - فى منشور عبر تليجرام نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "وصلنا إلى روما للمشاركة في مؤتمر استعادة أوكرانيا.

وسنناقش القضايا العاجلة مع الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في إيطاليا، وكذلك مع رؤساء غرف البرلمان الإيطالي. ونخطط للتوقيع على عدد من الوثائق الثنائية التي ستسهم في استعادة أوكرانيا".

ووفقا لرئيس الحكومة الأوكرانية، فإن مجلس الوزراء، جنبا إلى جنب مع شركائه الدوليين، يشكلون دعما قويا وثابتا لأوكرانيا في جميع أنحاء العالم مما يجذب الشركات الأجنبية لإعادة بناء الدولة المحاصرة.