حياة كريمة.. تفاصيل مشروع تطوير مياه الشرب والصرف بقرى بالشرقية (صور)

الشرقية - فتحية الديب

ساهمت مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى فى عودة الحياة مجددا لأكثر من منطقة، وشهدت قرى محافظة الشرقية، والتى استهدفت 41 قرية بمركز الحسينية، الإنتهاء من العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى كافة القطاعات وكان أبرزها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، هذا القطاع الذى ساعدت المبادرة فى تطويره داخل تلك القرى بشكل كبير.

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن مبادرة حياة كريمة، تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية لرفع مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين، مضيفا فى تصريحات ل" اليوم السابع" أن إجمالى المشروعات المنفذة بقطاع الصرف الصحى بقرى المبادرة، بلغت 183 مشروعا تم الانتهاء من 76 وجارى تنفيذ 107، بنسبة تنفيذ بلغت 89% وفى قطاع مياه الشرب، أوضح أنه تم إدراج 102 مشروعا تم الانتهاء من 95 وجارى تنفيذ 7 بنسبة تنفيذ 99%.

فيما بلغ إجمالى المشروعات التى تم إدراجها للتنفيذ بمبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية بصفة عامة، 894 مشروع تنفذ داخل 41 قرية، ما بين 139 مشروع بالصرف الصحى جارى، و62 مشروع فى مجال مياه الشرب، و34 مشروع فى مجال الكبارى وتبطين الترع، 48 مدرسة بإجمالى 614 فصل فى مجال الأبنية التعليمية، جارى تنفيذ 43 مدرسة بإجمالى 525 فصل، و41 مشروع فى مجال الغاز الطبيعى، و31 فى مجال الصحة والإسعاف تم تنفيذ و10 مجمعات مصالح حكومية، و10 مجمعات زراعية، و 41 فى مجال التليفونات، و84 مشروع فى مجال الكهرباء.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن إختيار 41 قرية بمركز الحسينية و741 تابعا، لتخضع لأعمال التطوير من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للأهالى، وتضمنت خطة التطوير 14 قطاعًا منها، إحلال وتجديد شبكات المياه، ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى التى وقع الإختيار عليها، وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق لربط القرى ببعضها وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات إجتماعية لإستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الإجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.



مشروع تطوير مياه الشرب والصرف الصحى (1)



مشروع تطوير مياه الشرب والصرف الصحى (2)



مشروع تطوير مياه الشرب والصرف الصحى (3)



مشروع تطوير مياه الشرب والصرف الصحى (4)



مشروع تطوير مياه الشرب والصرف الصحى (5)



مشروع تطوير مياه الشرب والصرف الصحى (6)



مشروع تطوير مياه الشرب والصرف الصحى (7)



مشروع تطوير مياه الشرب والصرف الصحى (8)



مشروع تطوير مياه الشرب والصرف الصحى (9)



مشروع تطوير مياه الشرب والصرف الصحى (10)



مشروع تطوير مياه الشرب والصرف الصحى (11)



مشروع تطوير مياه الشرب والصرف الصحى (12)



مشروع تطوير مياه الشرب والصرف الصحى (13)



مشروع تطوير مياه الشرب والصرف الصحى (14)



مشروع تطوير مياه الشرب والصرف الصحى (15)



مشروع تطوير مياه الشرب والصرف الصحى (16)



مشروع تطوير مياه الشرب والصرف الصحى (17)



محافظ الشرقية اثناء متابعة المشروعات بقري حياة كريمة