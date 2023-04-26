اليوم السابع
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حجز 610 ألاف ليلة سياحية فى فنادق مدينة مرسى علم خلال مارس الماضى

الأربعاء، 26 أبريل 2023 09:30 ص
حجز 610 ألاف ليلة سياحية فى فنادق مدينة مرسى علم خلال مارس الماضى محافظة البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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 كشفت إحصائية حكومية حصل اليوم السابع على نسخة منها أن تم حجز 610 ألف غرفة سياحية خلال شهر مارس الماضي فى فنادق مدينة مرسى علم، كما وصل الي المدينة من خلال مطار مرسى علم الدولي 76 الف سائح خلال الشهر .

وتبين من الاحصائية أن اكثر الجنسيات وصولا لمرسى علم خلال مارس الجنسية الالمانية يليهم البولنديين ثم الايطالى والتشيكي، والهولندي والسويسري، والبلجيكي، والنمساوي واللتواني.

كما تبين ان عددٍ الليالي السياحية في مدن محافظة البحر الاحمر بشكل عام 3 مليون 207 الف ليلية سياحية خلال شهر مارس بنسبة اشغال 61.88 ٪؜ على المحافظة بشكل عام .

يذكر ان محافظة البحر الاحمر تضم اكثر من 60 موقع غوص يضم شعاب مرجانية ترجع اعمارها لملايين السنين  تعيش من بينها المئات من الكائنات البحرية الفريدة من نوعها مثل الدلافين والسلاحف والقروش وغيرها من الكائنات البحرية


 


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