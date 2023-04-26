توفر مليار دولار سنويا.. تعرف على مميزات محطات كهرباء "سيمنس"

كتبت رحمة رمضان

توفير الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء أصبح أمر ضرورى لتوفير العملة الأجنبية للبلاد من خلال تصدير الغاز للخارج، ويعتبر خفض نسبة الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء ب محطات سيمنس العملاقة الثلاثة ببنى سويف والبرلس و العاصمة الإدارية الجديدة أهم ما يميزها، مقارنة بباقى محطات الإنتاج، بالإضافة إلى انخفاض انبعثات ثانى أكسيد الكربون للحفاظ على البيئة، وذلك باستخدام احدث التقنيات.

وفيما يلي أهم المعلومات عن محطات سيمنس...

1- تم إنشاء المحطات الـ3 بالتعاون مع شركة سيمنس ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس، ضمن الاتفاق الحكومى بين مصر وألمانيا، بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات.

2- أعلنت سيمنس الألمانية، أن عقد تنفيذ 3 محطات بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات فى مصر يمثل أكبر تعاقد فى تاريخ الشركة.

3- تعمل المحطات الثلاثة بكفاءة توليد تصل لـ 65% وتوفر مليار دولار سنويا بسبب خفض نسبة الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء.

4- تم إنشاء المحطات الثلاثة من طراز h.class الذى يستخدم لأول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة.

5- تعمل المحطات بتكنولوجيا الدورة المركبة وتعتمد على الغاز الطبيعى فى تشغيلها، بقدرة تبلغ 4800 ميجاوات لكل محطة .

6- تصل تكلفة المحطة إلى 2 مليار يورو بإجمالى 6 مليارات يورو للثلاث محطات.

7- تتكون كل محطة من 4 وحدات توليد.

8- تتكون كل وحدة من 2 تربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات و1 تربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة للحفاظ على البيئة و خفض انباعثات ثانى أكسيد الكربون.

9- تسهم فى تلبية 20% من إجمالى استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.