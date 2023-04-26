"تموين الشرقية" يضبط دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على مصانع تصنيع وتعبئة المواد الغذائية لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية والرقابية ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت، والمرور على التجار التموينين ومشروع جمعيتي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وخلال عيد الفطر المبارك قامت إدارة تموين الزقازيق برئاسة عبد الله إسماعيل مدير الإدارة بحملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز والأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي:-

تحرير المحضر رقم 5719 جنح ثان الزقازيق ضد احد أصحاب المخابز البلدية بناحية يوسف بك لقيامه بتجميع عدد( 7 ) شكائر دقيق بلدي مدعم بمخبزه زنة الواحدة 50 كيلو.

تحرير المحضر رقم 5723 جنح ثاني الزقازيق و المحضر رقم 4226 جنح أول الزقازيق ضد قائدين تروسكيل لقيامهما بتجميع 4 شكائر دقيق بلدي مدعم بغرض تهريبهم وتم التحفظ على الدقيق وإيداعه بأحد مطاحن التموين.

تحرير المحضر رقم 4523 جنح ثاني الزقازيق ضد احد أصحاب المحال التجارية لحيازته وعرض للبيع خامات حلويات منتهية الصلاحية منذ عدة أشهر وتم التحفظ على 50 كيلو جرام خامات حلويات منتهية الصلاحية.

تحرير (7) تقارير ضد بعض أصحاب المخابز البلدية للغلق والتوقف بدون إذن رسمى.

تحرير (5) تقارير ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

تحرير تقرير ضد أحد أصحاب المخابز لقيام صاحبه بتجميع 7 شكائر دقيق داخل المخبز.