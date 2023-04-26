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تعقيم الأغذية أبرزها.. تعرف على أهم استخدامات النظائر المشعة بالإنتاج الزراعى

الأربعاء، 26 أبريل 2023 03:10 م
تعقيم الأغذية أبرزها.. تعرف على أهم استخدامات النظائر المشعة بالإنتاج الزراعى زراعات - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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هناك العديد من الفوائد الاقتصادية التى تجنى من  الاستخدامات المختلفة للنظائر المشعة الموجودة بمفاعل إنشاص البحثى النووى التابعة لهيئة الطاقة الذرية، و لعل أهمها الاعتماد عليها فى الزراعة و الأغذية، وفيما يلى الاستخدامات المختلفة للنظائر المشعة بمفاعل انشاص النووى فى المحصول الزراعى:
 
 
1- زيادة إنتاجية الأرض.
 
2-استنباط أنواع جديدة من المحاصيل الغذائية ذات نسبة عالية من البروتين.
 
3-تحديد أماكن مصادر المياه واستخداماتها بكفاءة عالية.
 
4- أنتاج محاصيل ذات مقاومة عالية للأمراض وللتقلبات الجوية.
 
5-تحديد كيفية امتصاص النباتات للأسمدة والكيماويات المخصبة.
 
6-تعقيم البذور.
 
7-  تستخدم  في الزراعة والأغذية بغرض زيادة الدخل الزراعي ، وفي عمليات حفظ المحاصيل الزراعية.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

النظائر المشعة

الطب

الزراعة

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