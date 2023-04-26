تعقيم الأغذية أبرزها.. تعرف على أهم استخدامات النظائر المشعة بالإنتاج الزراعى

هناك العديد من الفوائد الاقتصادية التى تجنى من الاستخدامات المختلفة للنظائر المشعة الموجودة بمفاعل إنشاص البحثى النووى التابعة لهيئة الطاقة الذرية، و لعل أهمها الاعتماد عليها فى الزراعة و الأغذية، وفيما يلى الاستخدامات المختلفة للنظائر المشعة بمفاعل انشاص النووى فى المحصول الزراعى:
1- زيادة إنتاجية الأرض.
2-استنباط أنواع جديدة من المحاصيل الغذائية ذات نسبة عالية من البروتين.
3-تحديد أماكن مصادر المياه واستخداماتها بكفاءة عالية.
4- أنتاج محاصيل ذات مقاومة عالية للأمراض وللتقلبات الجوية.
5-تحديد كيفية امتصاص النباتات للأسمدة والكيماويات المخصبة.
6-تعقيم البذور.
7- تستخدم في الزراعة والأغذية بغرض زيادة الدخل الزراعي ، وفي عمليات حفظ المحاصيل الزراعية.
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