تسمم 8 مواطنين من أسرة واحدة بالأقصر لتناولهم فول مدمس فاسد

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، الثلاثاء، 8 مواطنين مصابين بوعكة صحية وإشتباه تسمم غذائي بسبب وجبة فول مدمس، ويتم فحصهم وتقديم العلاج اللازم لهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا جنوب الأقصر، بلاغ يفيد بإصابة عدد من المواطنين باشتباه تسمم غذائي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين بوعكة صحية، بلغ عددهم 8 مواطنين، وجارى فحصهم داخل مستشفى طيبة التخصصي وتقديم العلاج اللازم لهم.

وشملت قائمة المصابين كل من: شيماء يوسف حسن 28 سنة مصابة بمغص معوي، عائشة عبد اللطيف أحمد 60 سنة مصابة بمغص معوي، وفاء عبد الفتاح البدري 21 سنة مصابة بمغص معوي، محمد يوسف حسن 28 سنة مصاب بمغص معوي، محمود يوسف أحمد 25 سنة مصاب بمغص معوي، يوسف أحمد أحمد 66 سنة مصاب بمغص معوي، علي يوسف حسن 17 سنة مصاب بمغص معوي، صباح عبد اللطيف أحمد 46 سنة مصابة بمغص معوي، تم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة (إسنا) التخصصي لعمل الفحوصات اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان قد شهد الطريق الصحراوى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، الثلاثاء، مصرع مواطن مجهول الهوية فى حادث إصطدام سيارة نقل تريلا به على الطريق الصحراوى أمام قرية النمسا، وتم نقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وجارى فحص جثمانه لمعرفة هويته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مرفق هيئة الإسعاف جنوب الصعيد فى الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل تريلا بمواطن مجهول الهوية، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف لنقل جثمان المتوفى، وتم نقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وجارى فحص جثمانه لمعرفة هويته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما شهدت مدينة الأقصر، إصابة مواطنين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بالقرب من كورنيش النيل، وعلى الفور تم نقلهما لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.