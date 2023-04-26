المتهم بقتل عامل والشروع فى إنهاء حياة إبنه بالمرج يعترف بالجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل عامل والشروع في قتل إبنه بمنطقة المرج، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بارتكابه الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في إنهاء حياتهما، وذكر أنه يعمل سائق توك توك، وتشاجر مع المصاب بعد استيقافه في الشارع، بسبب خلاف بينهما، وأشهر سلاحا أبيض، وأصابه بجرح نافذ، وفور تدخل والده، واصل اعتداءه عليه، وأصابه بطعنة بقلبه.

استمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة، لكشف ملابسات الحادث، كما أمرت النيابة بتشريح جثة القتيل، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

كشفت الداخلية ملابسات واقعة قيام أحد الأشخاص بالتعدي على شخصين بسلاح أبيض بالقاهرة محدثاً إصابتهما التى أدت لوفاة أحدهما فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات، باستقبالها أحد الأشخاص "متوفى" متأثراً بإصابته بطعنه نافذه بالقلب، ونجله مصاب بجرح نافذ بالجسم أثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص، لقيامه باستيقافه حال سيره بمركبة "التوك توك" خاصته بالطريق محل البلاغ دون مبرر، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقه عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته، وعقب قيام والده بالفض بينهما قام المشكو فى حقه بالتعدي عليه بالضرب باستخدام ذات السلاح الأبيض مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو فى حقه ( سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية" وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.