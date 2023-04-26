اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أبريل 2023 11:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

المتحدث باسم مجلس الوزراء: بدء العمل بالتوقيت الصيفى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل

الأربعاء، 26 أبريل 2023 11:38 ص
المتحدث باسم مجلس الوزراء: بدء العمل بالتوقيت الصيفى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه وفقاً للقانون الصادر مؤخراً فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تطبيقاً لنص القانون الصادر فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حالياً بمقدار ستين دقيقة، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).

توقيت صيفي

موعد التوقيت الصيفي

مجلس الوزراء

نظام التوقيت الصيفي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة