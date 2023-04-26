القطع الموفرة تتحكم فى ضغط المياه وتوفر 60% من الاستهلاك.. التفاصيل

كتبت - مرام محمد

يتأثر استهلاكنا لمياه الشرب بالعديد من العادات والسلوكيات الخاطئة التي نمارسها خلال اليوم، ما يجعل الكثيرين يعانون من الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع قيمة فواتير الاستهلاك، وقد يساعد تغيير بعض الممارسات الخاطئة واتباع بعض الإرشادات والعادات اليومية فى التعامل مع المياه وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لأدوات السباكة في توفير الاستهلاك شهريا وخفض قيمة الفواتير.

وتعد القطع الموفرة إحدى الآليات المتبعة لترشيد استهلاك المياه والحد من قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري، حيث تعمل بتكنولوجيا التحكم في تدفق المياه بضوابط الضغط عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالمياه المتدفقة، وبإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف من قوة المياه، مما يوفر عند تركيبها من 35٪ إلى 60٪ من استهلاك المياه سواء بالقطاع المنزلي أو التجاري، حسب ما أكدته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وأكدت الشركة، توفير القطع الموفرة للمستهلكين من خلال مراكز خدمة العملاء الكائنة في العناوين التالية:

- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.

- الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.

- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

- أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.

- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

- الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.

- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.

- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.

- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.