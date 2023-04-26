القبض على عامل أشعل النيران فى شقته بعد مشاجرة مع زوجته بالبساتين

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على عامل لقيامه بإشعال النيران فى شقته بعد مشاجرة مع زوجته بمنطقة البساتين، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، وانتقلت على الفور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين من الفحص أن العقار مُكون من 4 طوابق أعلى الأرضى ونشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع نتج عن ذلك تلفيات بمحتوياتها "دون إصابات"، وبسؤال قاطنتها "ربة منزل" قررت باكتشافها نشوب الحريق عقب حدوث مشادة كلامية بينها وبين زوجها ومقيم بذات العنوان "غير مُتواجد" وتركت على إثرها مسكنهما وتوجهت لإحدى جيرانها بالطابق الثانى، واتهمت زوجها بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظراً لقيام زوجته بترك المنزل قام بإضرام النيران بمخلفات بلاستيكية بغرفة النوم باستخدام قداحة نكاية فيها، ما أدى إلى نشوب الحريق على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.