"الشباب و الرياضة" بالإسكندرية تحيل جميع العاملين بمركز شباب أبيس 8 للتحقيق

وتفقدت وكيل الوزارة المركز ولم يتواجد أى إشراف من الجهاز الإدارى للمركز، وكذلك مستوى نظافه بالمركز لم يكن على المستوى المطلوب، ولذلك أصدرت وكيل الوزارة قرار بإحالة العاملين بالمركز بكامل هيئتهم إلى التحقيق.

تأتى هذه الجولات للهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على مدي استقرار واستمرار العمل داخل الهيئات الشبابية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بوجود لجان متابعة مستمرة طول الوقت لفحص جميع مراكز الشباب لضمان انتظام العمل وتقديم خدمة أفضل بالمراكز.