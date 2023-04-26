اليوم السابع
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السفير البحرينى الأسبق بالقاهرة: مصر مكرمة فى قلب كل بحرينى.. صور

الأربعاء، 26 أبريل 2023 10:22 م
السفير البحرينى الأسبق بالقاهرة: مصر مكرمة فى قلب كل بحرينى.. صور السفير البحرينى الأسبق فى مصر تقى البحارنة
كتبت إيمان حنا - تصوير حسن محمد

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قال السفير البحرينى الأسبق فى مصر تقى البحارنة أول سفير بحرينى فى القاهرة، إن مصر لها مكرمة ومكانة خاصة فى قلب كل بحرينى فهى قلب العروبة والتى تعمل على لم شمل العرب على المحبة والتسامح.

 

أضاف السفير البحرينى ؛ فى كلمته أمام حفل تدشين إعلان البحرين ؛ أنه من دواعى ضرورى اختيار مصر لانطلاق هذا الحدث يؤكد عمق الروابط بين البلدين والمكانة التاريخية لمصر.

 

أضاف أن مملكة البحرين تشهد نهضة كبيرة فى عهد الملك حمد بن عيسى على كافة المستويات واهتمامها بنشر قيم التسامح يجسده مركز الملك حمد للتعايش السلمى الذى يطلق اليوم إعلان البحرين كدعوة لنشر التسامح ونبذ العنف والكراهية.

 

يذكر أن مركز الملك حمد العالمى للتعايش السلمى أحتفل اليوم بتدشين إعلان البحرين الذى يدعو لترسيخ قيم التسامح ونبذ الكراهية ؛ ويعد مركز الملك حمد مركزا رائدا على مستوى العالم يهدف إلى تعزيز الحرية الدينية والحوار بين الأديان والتعايش السلمى والتنوع الإنسانى ومكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والكراهية، كما أطلق العديد من البرامج والمبادرات والدورات الناجحة التى تترجم رؤية جلالة الملك المعظم، إضافة إلى فتح قنوات تعاون مع أعرق الجامعات العالمية، ومنها أكسفورد وكامبردج وسابينزا بهدف إعداد جيل من الشاب يؤمن بمبدأ التعايش والتسامح وقبول الآخر.

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إعلان البحرين

احتفالية تدشين اعلان البحرين

اعلان البحرين فى مصر

مركز حمد للتعايش السلمي



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