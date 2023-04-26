الداخلية تكشف ملابسات انتشار فيديو لسيدة تضرر من تعدى ابنها عليها بالضرب

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تضرر سيدة من قيام ابنها ب التعدي عليها بالضرب محدثاً إصابتها بسبب خلافات أسرية بينهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجاري تبلغ لمركز شرطة المحلة بالغربية من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز القائمة على نشر مقطع الفيديو، بتضررها من ابنها "له معلومات جنائية" بالتعدي عليها بالضرب "بعصا خشبية" محدثاً إصابتها بـ" كدمات متفرقة بالوجه والجسم"، وذلك حال تواجدهما بالمنزل محل إقامتهما بسبب خلافات أسرية بينهما وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.