اليوم السابع
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الداخلية تضبط مزورا بحوزته 13 صحيفة فيش "مضروبة"

الأربعاء، 26 أبريل 2023 01:05 م
الداخلية تضبط مزورا بحوزته 13 صحيفة فيش "مضروبة" ضبط متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، ومقيمين بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج من خلال تزوير المحررات الرسمية والأختام المنسوبة لبعض الجهات لتقديمها للسفارات المختلفة مقابل مبالغ مالية .

ونجحت الداخلية في ضبط بحوزتهم (بطاقة رقم قومى مزورة – 13 صحيفة حالة جنائية بأسماء أشخاص مختلفة - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية " – مجموعة من المستندات بعضها خالية من البيانات والأخرى بأسماء أشخاص مختلفة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة") .

 

وبمواجهتهم إعترفوا بتزوير الأوراق المضبوطة بحوزتهم وإصطناعها بالكامل بإستخدام الأدوات المضبوطة من خلال برنامج إلكترونى "فوتوشوب" وترويجها على عملائهم.

 


تزوير فيش وتشبيه

صحيفة الحالة الجنائية

متهم بالتزوير

عقوبة التزوير



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