الأمن الإقتصادى يضبط 1453 قضية متنوعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى ، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات:

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1453 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء:

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 4535 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وهذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.