اعرف أهم النوات الربيعية افى الإسكندرية خلال شهر مايو.. أهمها "رياح الخماسين"

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، تقلبات جوية ربيعية، سريعة وحادة من حيث العودة المؤقتة الى الأجواء الباردة وهطول أمطار رعدية فى بداية فصل الربيع، فضلا عن الارتفاع والانخفاض فى درجات الحرارة، مع نشاط ملحوظ فى حركة الرياح والتى أحيانا تكون محملة بالرمال والأتربة، بالإضافة إلى الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارا وليلا، حيث تتميز ساعات النهار بالحرارة والدفء وتنقلب الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل.

وتعتبر "رياح الخماسين" هى أقوى نوات الربيع، وهى رياح ساخنة وتعد الأقوى فى الشدة وتكون محملة بالرمال والأتربة وتؤدى إلى انعدام الرؤية فى بعض الأحيان، وهى رياح شرقية ساخنة تضرب البلاد فى منتصف فصل الربيع من كل عام، حيث تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف برياح الخماسين، والتى تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة وانخفاض ملحوظ فى نسب الرطوبة.

يذكر أن التغييرات المناخية قد سيطرت على طقس الإسكندرية هذا الشتاء، حيث تغيبت عدة نوات، عن جدول نوات الإسكندرية هذا العام، مثل نوة " قاسم " و"نوة الغطاس" و"نوة السلوم" وساد طقس خريفى معتدل وأحيانا حار، خاصة منذ بداية شهر ديسمبر والذى يعتبر بداية موسم النوات بالإسكندرية، ولكن ما حدث هذا العام فاجأ أهالى الإسكندرية حيث ساد طقس خريفى معتدل مع سطوع الشمس الدائم وصفاء السماء وهدوء حركة الأمواج بالبحر وتغيب هطول الأمطار تماما عن المشهد، كما شهدت الإسكندرية أيام حارة أيضا أقرب إلى الصيف حيث ارتفعت درجات الحرارة مرة أخرى لتصل إلى 25 درجة فى العظمى وهو طقس غير معتاد فى الإسكندرية خاصة فى هذا الوقت من العام فى شهر ديسمبر.

حتى أن النوات التى ضربت الإسكندرية، خلال فصل الشتاء وكانت معروفة بشدتها، جاءت هذا العام أقل حدة من العام الماضى، ولم تستمر طويلا، حيث كانت الإسكندرية تشهد أمطار ورياح فى نوات " المكنسة" و"باقى المكنسة" لمدة يومين على الأكثر فى حين كانت تلك النوات تضرب الإسكندرية بموجات من الطقس السيئ يستمر طيلة 4 أيام متتالية، هى التوقيت المتعارف علية لتلك النوات، كما تغيرت كثافة الأمطار أيضا، لتكون أقل كثافة من المتوقع خاصة فى نوة "باقى المكنسة" والتى تميزت بالأكثر بشدة الرياح وارتفاع الأمواج، فيما جاءت نوة " الكرم " لتكون على خلاف المعتاد من أقوى نوات هذا الشتاء وأكثرها شدة، واستمرت على الإسكندرية لمدة 7 أيام متواصلة من البرودة القارسة والأمطار الغزيرة والرياح التى بلغت سرعتها 80كم /س.