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ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أول جلسة بعد إجازة عيد الفطر

الأربعاء، 26 أبريل 2023 10:13 ص
ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أول جلسة بعد إجازة عيد الفطر البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة تداول بعد إجازة عيد الفطر، بارتفاع جماعي للمؤشرات.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 17549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3074 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 20974 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 7281 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3004 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4564 نقطة.

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