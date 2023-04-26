ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أول جلسة بعد إجازة عيد الفطر

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة تداول بعد إجازة عيد الفطر، بارتفاع جماعي للمؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 17549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3074 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 20974 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 7281 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3004 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4564 نقطة.