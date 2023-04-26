إشادات دولية بجاهزية مصر فى مجال نقل البيانات.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " إشادات دولية بجاهزية مصر فى مجال البيانات.. مصر دولة محورية فى مجال نقل البيانات.. 90 %من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر عبر أراضيها ومياهها.. وثانى أكبر دولة فى العالم تمر عبر سواحلها كابلات إنترنت بحرية
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