اليوم السابع
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إزالة 3 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص بمركز الإسماعيلية وأبو صوير

الأربعاء، 26 أبريل 2023 01:17 ص
إزالة 3 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص بمركز الإسماعيلية وأبو صوير إزالة تعديات - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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وجه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية بالتصدي لكافة أشكال التعدِّي، والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث تمكنت الوحدات المحلية بالمراكز والقرى من تنفيذ 3 حالات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص  فى مركزى الإسماعيلية وأبو صوير، وكذلك إزالة 5 كرافانات بحى ثالث الإسماعيلية. 
 
حيث قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بإزالة سور على مساحة 50 متر تقريبًا، يحتوي على غرفة غير مكتملة البناء، وتمت الإزالة بالكامل للسور والغرفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
 
كما تمت إزالة فورية لسور من الطوب الأبيض بدون ترخيص على مساحة 150 متر وبارتفاع 2.5 متر بمنطقة مدخل أبو شكيوي بمركز ومدينة الإسماعيلية. كما تمت إزالة فورية لتعدٍّ بالبناء على أراضي زراعية عبارة عن حجرة من الطوب الأبيض على مساحة 100 متر مربع وسور على مساحة 100 متر بقرية السبع آبار الشرقية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير. وقام حي ثالث الإسماعيلية بعمل حملة لرفع الإشغالات، أسفرت عن إزالة 5 كرافانات غير مرخصة بالمسطح الأخضر، وتم تحرير 10 محاضر.

الاسماعيلية

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محافظ الاسماعيلية

إزالة تعديات فى الاسماعيلية

مخالفات البناء فى الاسماعيلية

التعدى على الاراضى الزراعية بالاسماعيلية



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