اليوم السابع
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وكيل صحة بورسعيد يتفقد مستشفتى الصدر والحميات للتأكد من رعاية المرضى

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:43 ص
وكيل صحة بورسعيد يتفقد مستشفتى الصدر والحميات للتأكد من رعاية المرضى وكيل صحة بورسعيد يتفقد مستشفى الصدر والحميات
بورسعيد محمد فرج

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في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، للوقوف على مدى الجاهزية والاستعدادت لمواجهة الحالات الطارئة، تنفيذا لخطة التأمين الطبى العلاجى والوقائى خلال احتفالات عيد الفطر، أكد أحمد أبو هشام خلال تصريحات صحفية، أن جولته التفقدية لمستشفتى الصدر والحميات  تأتى من منطلق توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.

وأضاف أبوهاشم أن جولته التفقدية جاءت للتأكد من مدى توافر المخزون الدوائى والمستلزمات الطبية بمخازن التموين الطبى، ومدى توافرها وطرق تخزينها بشكل آمن.
 
وتابع أن جولته التفقدية جاءت من خلال مرافقة كل من الدكتور حسين سليم مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور محمد جودة مدير إدارة الطب الوقائى والدكتورة هاجر حطب بالمكتب الفنى لوكيل الوزارة والدكتورة هبة الشربتلى مسئول المستلزمات بإدارة الطب العلاجي ومس حورية محمود مدير إدارة التمريض بالمديرية.
 
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وكيل صحة بورسعيد يتفقد مستشفتى الصدر والحميات

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وكيل صحة بورسعيد يتفقد مستشفتى الصدر والحميات
 
 
 

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