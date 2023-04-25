اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أبريل 2023 03:50 م
أكرم القصاص
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هجوم وتدافع بالأيدى من قبل معارضين إسرائيليين على بن غفير فى ذكرى الجنود القتلى

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 02:40 م
هجوم وتدافع بالأيدى من قبل معارضين إسرائيليين على بن غفير فى ذكرى الجنود القتلى وزير الأمن القومي الإسرائيلى إيتمار بن غفير
وكالات

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شهدت المقابر العسكرية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، توترا وتدافعا بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها خلال إحياء ذكرى الجنود القتلى على خلفية خطة حكومة بنيامين نتنياهو "للإصلاح القضائي".
 
وطالب معارضو الحكومة، وخاصة عائلات الجنود القتلى، بعدم حضور الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف إلى المقابر وعدم إلقاء خطابات خلال إحياء الذكرى.
 
وفرضت الشرطة الإسرائيلية حراسة أمنية مشددة وغير مألوفة في المقبرة العسكرية في بئر السبع، بسبب حضور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى المراسم.
 
ووقعت مشادات وتدافع بالأيدي بين مشاركين في المراسم، حيث إن أهالي الجنود القتلى هاجموا بن غفير في المقبرة.

إسرائيل

إيتمار بن غفير

الحكومة الإسرائيلية

المقابر العسكرية الإسرائيلية



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