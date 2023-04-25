نهاية الفلاح الحرامي.. استخدم خرطوم مياه للتأكد من وفاة ضحيته بعد سرقتها

كتب إيهاب المهندس

يذهب "أ.م"، فلاح إلى عمله في الحقل مقابل أجرة تبلغ 120 جنيه تقريبا، لكه قرر التمر على رزقه وحاول البحث عن زيادة دخله، فجلس مع شيطانه للبحث عن فريسة سهلة يستطيع أن يستولى منها على المال الحرام

لم يرض "الفلاح"، برزقه القليل وقرر جمع المال عن طريق السرقة، بدء فى تحديد صيد سهل لتنفيذ مخططه الإجرامي، وقرر سرقة سيدة تقيم هي وطفلها الصغير بقرية شباس الشهداء بمركز دسوق، محافظة كفر الشيخ.

ذهب المتهم لسرقة المنزل وخلال ارتكاب الواقعة شاهد المجني عليها "ه.ط"، فانقض عليها، وطوق بذراعه عنقها حتى خارت قواها، وليتأكد المتهم من وفاة المجني عليها وجد خرطوم بلاستك فقام بلفه حول رقبتها للتأكد من وفاتها.

خلال تنفيذ الجريمة "شعر بوجود الطفل "ي .ر"، نجل المجني عليها ليقوم بخنقه حتي فارق الطفل الحياة، ليصبح المتهم في لحظة من فلاح بسيط لمجرم سجلة غلفته جريمة تقشعر لها الأبدان.

بعد تنفيذ المتهم لجريمته قام بنزع المصوغات الذهبية من يد المجني عليها، وسرقة مبلغ مالى من داخل المنزل وفر هاربا معتقدا بانه سيفلت من العقاب.

بعد اكتشاف حدوث الجريمة، خلال وقت وجيز توصلت الأجهزة الأمنية للمتهم، ليعترف بتفاصيل الجريمة التي هزت مركز دسوق لبشاعة تفصيلها، ولتنزل دموع الندم من المتهم ولكنها جاءت بعد فوات الأوان.

بعد جلسات متعاقبة تم محاكمة المتهم وسماع الشهود ليصدر قرارا بإحالة المتهم للمفتى تمهيدا لإعدامه على جريمة أرتكبها في ساعة شيطان، ولكنها ستلاحقه أينما رحل.