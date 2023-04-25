مدينة أرمنت تنطلق فى ترميم وتمهيد طريق نجع دنقل .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، عن البدء فى أكبر حملة لترميم وتمهيد طريق نجع دنقل وحول المستشفى وحتى الطريق السريع، وذلك فى استجابة لمطالب أهالى المدينة، وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بخدمة وحماية المواطنين عبر تمهيد الطرق حول المحافظة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت، فى بيان صحفى، أنه استجابة لمطالب أهالى أرمنت قامت إدارة النظافة والتجميل بالمركز، بأعمال ترميم وتمهيد طريق نجع دنقل من كوبري أبو يونس حتى كوبري الشيخ حمد، كما قامت أيضاً بحملة نظافة بشارع مستشفى حورس حتى الطريق السريع، وقامت أيضاً بترميم ذلك الطريق وتمهيده وفرد تربة زلطية تيسيراً على المواطنين، وتم تركيب أغطية الصرف الصحي تجنباً للحوادث وحفاظا على أرواح المواطنين.

فيما عقد العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اجتماعا لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بالمركز، وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية (حياة كريمة)، وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة مشروعات حياة كريمة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بأرمنت، وموقف تنفيذ أعمال المرافق بقرى حياة كريمة ، ووجه رئيس المدينة بتذليل العقبات وسرعة الانتهاء من كافة المشروعات، والتنسيق بين الجهات والمحافظة على حركة السير بالطرق، وحضر الاجتماع على عثمان نائب رئيس المركز لشئون القرى وكرم النوبى بشارة مدير التخطيط بالمركز، ومسؤولي جهاز تعمير البحر الأحمر وممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأرمنت وهندسة رى أرمنت، والشباب والرياضة والشركة المصرية للاتصالات ورؤساء القرى بالمركز.



العمل فى ترميم وتمهيد طرق نجع دنقل بأرمنت



ترميم وتمهيد طريق نجع دنقل وحول المستشفى فى أرمنت



تغطية بالوعات الصرف الصحى بأرمنت



تمهيد طريق نجع دنقل وحول المستشفى لحماية الأهالى



مدينة أرنت تنطلق فى ترميم وتمهيد طريق نجع دنقل



