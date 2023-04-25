اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أبريل 2023 01:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير الرعاية الأساسية بصحة المنوفية تتفقد الوحدات والمراكز الصحية بالباجور

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:07 ص
مدير الرعاية الأساسية بصحة المنوفية تتفقد الوحدات والمراكز الصحية بالباجور مدير الرعاية الأساسية بصحة المنوفية تتفقد الوحدات
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت الدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومنسق عام المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، جولة تفقدية على وحدات بيرشمس، وبهناي ، والعرب بإدارة الباجور.
 
جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتفقد إنتظام سير العمل ومتابعة الانضباط بالوحدات الصحية والانضباط الإداري، وإشراف الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.
 
وتبين من المرور أن الأطقم النوبتجية متواجدة وأدوية ومستلزمات الطوارئ متوفرة ، وفي سياق متصل قام فريق الرعاية الأساسية بالمديرية بالمرور على كل من ؛ وحدة طه شبرا طوارئ 24 ساعة، وحدة ميت أبو شيخة بإدارة قويسنا، وحدة الحامول طوارئ 24 ساعة بإدارة منوف، وحدة الراهب إدارة شبين الكوم ، وحدة ميت أبو الكوم، وحدة طوخ دلكة طوارئ 24 ساعة ادارة تلا، مكتب صحة الباجور، المركز الصحي ومركز صحة الأسرة بسبك الضحاك، التى تعمل 24 ساعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير منشآت الرعاية الصحية الأولية .
 
الجدير بالذكر أن فريق الرعاية الأساسية يمر على منشآت الرعاية الأولية بالإدارات الصحية وفق خطة المديرية للتأمين الطبي ومتابعة الانضباط الاداري والفني طوال ايام عيد الفطر المبارك، ويستمر العمل 24 ساعة بالوحدات العشر للمرحلة الاولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير منشات الرعاية الصحية الاولية .
 
كما يستمر تقديم خدمات الطوارئ والمبادرات الرئاسية ومنافذ الألبان المدعمة وفحص المقبلين على الزواج وتسجيل المواليد في الحال وعلى مدار الساعة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين .
 
FB_IMG_1682372672849
مدير الرعاية الأساسية بصحة المنوفية تتفقد الوحدات

FB_IMG_1682372681228
مدير الرعاية الأساسية بصحة المنوفية تتفقد الوحدات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


صحة المنوفية

إدارة الرعاية الأساسية

الوحدات والمراكز الصحية

المبادرات الرئاسية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار المنوفية



الموضوعات المتعلقة

وكيل صحة المنوفية يتفقد مكتب صحة قويسنا ويتابع مبادرة المقبلين على الزواج

الأحد، 23 أبريل 2023 05:45 م

صحة المنوفية: المرور على 34 منشأة غذائية وإعدام كميات لحوم منتهية الصلاحية

السبت، 22 أبريل 2023 11:56 ص

صحة المنوفية: إدارة العلاج الحر تتفقد بعض مستشفيات المنوفية الكبرى قبل العيد

الخميس، 20 أبريل 2023 01:09 م

"صحة المنوفية" تختتم اجتماعات إدارات الرعاية الأساسية والطب العلاجى والجودة

الخميس، 20 أبريل 2023 12:58 م

صحة المنوفية: إجراء 2961 فحصا للمقبلين على الزواج بنطاق المحافظة

السبت، 15 أبريل 2023 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة