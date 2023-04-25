مدير الرعاية الأساسية بصحة المنوفية تتفقد الوحدات والمراكز الصحية بالباجور

أجرت الدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومنسق عام المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، جولة تفقدية على وحدات بيرشمس، وبهناي ، والعرب بإدارة الباجور.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتفقد إنتظام سير العمل ومتابعة الانضباط بالوحدات الصحية والانضباط الإداري، وإشراف الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وتبين من المرور أن الأطقم النوبتجية متواجدة وأدوية ومستلزمات الطوارئ متوفرة ، وفي سياق متصل قام فريق الرعاية الأساسية بالمديرية بالمرور على كل من ؛ وحدة طه شبرا طوارئ 24 ساعة، وحدة ميت أبو شيخة بإدارة قويسنا، وحدة الحامول طوارئ 24 ساعة بإدارة منوف، وحدة الراهب إدارة شبين الكوم ، وحدة ميت أبو الكوم، وحدة طوخ دلكة طوارئ 24 ساعة ادارة تلا، مكتب صحة الباجور، المركز الصحي ومركز صحة الأسرة بسبك الضحاك، التى تعمل 24 ساعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير منشآت الرعاية الصحية الأولية .

الجدير بالذكر أن فريق الرعاية الأساسية يمر على منشآت الرعاية الأولية بالإدارات الصحية وفق خطة المديرية للتأمين الطبي ومتابعة الانضباط الاداري والفني طوال ايام عيد الفطر المبارك، ويستمر العمل 24 ساعة بالوحدات العشر للمرحلة الاولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير منشات الرعاية الصحية الاولية .

كما يستمر تقديم خدمات الطوارئ والمبادرات الرئاسية ومنافذ الألبان المدعمة وفحص المقبلين على الزواج وتسجيل المواليد في الحال وعلى مدار الساعة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين .