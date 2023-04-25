محافظ مطروح يتابع الجهود الطبية المقدمة لمصابى حادث انقلاب سيارة سفارى بسيوة

أحمد خالد

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، الجهود الطبية المقدمة لمصابى حادث انقلاب سيارة سفارى بسيوة، وإصابة 5 أشخاص، والاطمئنان على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية.

ووجه محافظ مطروح للدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لتفقد الحالة الصحية للمصابين فى الحادث بمستشفى سيوة، وذلك فور تلقيه بلاغا من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفى، عن وقوع حادث انقلاب سيارة سفارى وإصابة عدد 5 أشخاص ونقلهم للمستشفى، حيث تنوعت الإصابات بين متوسطة وخطيرة، ما استدعى تحويل حالة واحدة لمستشفيات جامعة الاسكندرية وحالتين لمستشفى مطروح العام وحالتين خروج تحسن بعد تقديم الاسعافات اللازمة لهم.

وصرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، أن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم استدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى.