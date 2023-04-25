محافظ المنوفية: تحرير 138 محضر تموينى خلال يوم واحد

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية ، وبالتعاون التام مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية جهودها المكثفة في المرور الميدانى على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير (138) محضر تموينى متنوع اليوم الثلاثاء، ما بين (91) محضر مخالفات مخابز و (47) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، هذا وتستمر غرف العمليات بالمديرية والإدارات الفرعية في تلقي واستقبال أي شكاوى أو مقترحات للمواطنين والعمل على حلها فوراً وذلك على أرقام (2174037 -2174039) بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

يأتى ذلك استمراراً للجهود المكثفة في تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط الأسعار، وانطلاقاً من تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم.