محافظة أسيوط تتصدى لـ 14 محاولة للتعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة فى العيد

أسيوط -هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، التصدى لـ14 حالة تعد وبناء مخالف تم رصدها من خلال فرق الترصد الميدانى وحملات المتابعة المستمرة، التى تنفذها كافة الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خاصة خلال أيام الأعياد والتى قد يستغلها البعض فى التعدى على أرض زراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف.

وأكد سعد، أن المحافظة وضعت خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية، وتم تفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات لمتابعة أى شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها.

وكان محافظ أسيوط قد أصدر توجيهاته لإدارة المتابعة الميدانية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء للمتابعة اليومية لرصد لأى متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة، خاصة خلال الإجازات والتعامل معها فورًا وقبل تفاقمها، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتصدى لها بكل حسم وشدة دون تهاون أو تقاعس لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وفي هذا الإطار، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط حملة تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز لإزالة كافة أشكال التعديات والبناء العشوائي بدائرة المركز، وأسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدي إحدهما على منافع أملاك دولة بقرية ساو والأخرى إزالة أعمدة خرسانية للدور الثاني لبناء مخالف بدون ترخيص بقرية أمشول قضلا عن تنفيذ إزالة فورية لـ 3 حالات تعدي على أرض أملاك دولة بقرية أبو كريم بقرية دشلوط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية 3 حالات تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف منها حالتين بمنطقة الشيخ نجيب ،عباره عن فك شده خشبية بحوض سلامة وإزالة سور بحوض البربا والحالة الثالثة فك شده خشبيه لصب سقف الدور الثاني العلوي على مساحة 100 متر بقرية فزاره وذلك خلال حملات بإشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومشاركة نواب المركز ورؤساء القرى ومسئولي الازالات وحماية الأراضي.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح تحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس المركز تنفيذ حملات الرصد والمتابعة لإزالة التعديات بمشاركة نواب المركز ورؤساء القرى حيث تم إزالة حالة بناء بدون ترخيص بالطوب الأبيض داخل الحيز بعرب الاطاولة كما تم إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بعرب العطيات التابعة لقرية بصره بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لعدد حالتين تعدي بعزبة شنودة بقرية بني مر أحدهما اعمدة الدور الثاني بدون ترخيص والأخرى فك شدة خشبية للدور الثالث علوي خارج الحيز العمراني.

وفي مركز صدفا نفذت الوحدة المحلية بقيادة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا حملات للرصد والتصدي لأية تعديات أو بناء مخالف أسفرت عن إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بقرية بني فيز التابعة للوحدة المحلية لقرية مجريس كما تم فك شدة خشبية لحالتين بناء بدون ترخيص بقريتي الدوير ومجريس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.