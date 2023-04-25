لو عايز تشترى محل أو وحدة إدارية.. اعرف مواعيد المزاد العلنى فى 4 مدن جديدة

كتب أحمد حسن

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح عدد من الوحدات الإدارية، والمحلات التجارية، في 4 مدن جديدة، على أن يتم تحديد يوم محدد لعقد المزاد العلنى لكل مدينة.

من جانبه قال المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه تم طرح 15 محلاً تجاريا بمساحات تتراوح من ( ٢٦م ۲ : ۳٥ م۲ ) أسفل عمارات مشروع تطوير مدينة العمال بمنطقة أبو هلال بحي جنوب بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 14/5/2023.

وأشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه تم طرح مخبز بمنطقة ۱٥٥ عمارة "إسكان اجتماعي " بالامتداد الشرقي بمساحة (٣٩٥م۲) مبنى بمشتملاته + سور، ومخبز بالدور الأرضي بالسوق التجارية رقم 4 بمنطقة النرجس بالحي الخامس بمساحة ( ٢١٧,٥م٢) بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 17/5/2023.

وأشار المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه تم طرح محلاً تجارياً بمساحة ( ١٤٠٠م٢) بالدور الأرضي التجاري بالعمارة رقم 59 بالمجاورة 1 D بالحي السكني الثالث R3 بالإسكان المختلط بنشاط هايبر ماركت بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023.

وقال المهندس مجدي علي حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة " سلام "، إنه تم طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (20م2 : 40م2) بالأسواق التجارية، و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (34م2 : 90م2) بالإسكان الاجتماعي بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2023، بمقر جهاز مدينة الصالحية الجديدة.