قبل أيام من تتويج تشارلز .. 40% من الشباب البريطاني يفضلون رئيس منتخب

كتبت: نهال أبو السعود

كشف استطلاع راي جديد مع اقتراب تتويج الملك تشارلز شمل البالغين من جميع الأعمار أن ما يقرب من 40% من الأشخاص الذي يتراوح أعمارهم بين 18 الى 25 عام يفضلون رئيس دولة منتخب على الحفاظ على الملكية.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وجد الاستطلاع أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عم 65 عام هم الأكثر دعما للنظام الملكي بنسبة 78% واقل شعبية لدي الشباب، حيث قال 38% من الشباب انهم يؤيدون رئيس دولة منتخب، بينما ايد 32% فقط النظام الملكي وقال 30% انهم لا يعرفون.

قالت بي بي سي ان النتائج الاجمالية تشير إلى دعم واسع للملكية ، حيث يفضل 58% من الناس ذلك على رئيس دولة منتخب ، وهو ما أيده 26%

وأظهر الاستطلاع أن اللامبالاة هي مشكلة مع الشباب ، حيث قال 78% إنهم غير مهتمين بالعائلة المالكة، وعبر جميع الفئات العمرية ، كان 58% إما غير مهتمين جدًا أو غير مهتمين على الإطلاق بالعائلة المالكة ، مقارنة بـ 42% كانوا مهتمين أو مهتمين جدًا.

وقال أكثر من النصف 54% أن الملكية تمثل قيمة جيدة ، مقابل 32% اعتقدوا أنها تمثل قيمة سيئة، لكن بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا ، اعتقد 40% أن الملكية كانت ذات قيمة سيئة مقابل المال ، بينما اعتقد 36% عكس ذلك.

عندما سئل عما إذا كان الملك تشارلز على اتصال بالجمهور البريطاني أو كان بعيدًا عنه ، اعتقد 45% عمومًا أنه كان بعيد ، وقال 36% إنه كان على اتصال ، وقال 19% إنهم لا يعرفون، ومرة أخرى يعتقد الكثير من الشباب أنه بعيد حيث قال 59% منهم انه لا علاقة له بالجمهور، بينما 51% ممن تزيد أعمارهم عن 65 عام انه على اتصال بجمهوره.