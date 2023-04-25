ضبط المتهمين بالتعدي على شخصين بسلاح أبيض فى المرج

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات واقعة قيام أحد الأشخاص ب التعدى على شخصين بسلاح أبيض بالقاهرة محدثاً إصابتهما التى أدت لوفاة أحدهما فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات، باستقبالها أحد الأشخاص "متوفى" متأثراً بإصابته بطعنه نافذه بالقلب، ونجله مصاب بجرح نافذ بالجسم أثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤال المصاب قرر بحدوث مشاده كلامية بينه وبين أحد الأشخاص، لقيامه بإستيقافه حال سيره بمركبة "التوك توك" خاصته بالطريق محل البلاغ دون مبرر، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقه عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته، وعقب قيام والده بالفض بينهما قام المشكو فى حقه بالتعدى عليه بالضرب باستخدام ذات السلاح الأبيض مما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو فى حقه ( سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية" وأنه وراء إرتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.