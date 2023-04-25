ضبط المتهمين بالتعدى على شخصين بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة التعدى على شخصين بالقاهرة محدثين إصابتهما فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص مصاب بجرح شبه نافذ بالظهر، وآخر مصاب بإشتباه نزيف بالمخ وإشتباه كسر بقاع الجمجمة "بائعى خضروات" أثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاده كلامية بين المصابين، و 3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح بفروة الرأس، وضبط بحوزتهم (2 سلاح أبيض - عصا خشبية "شوم" وجميعهم بائعى خضروات ومقيمين بمحافظة القاهرة، وذلك بسبب خلافات بينهم على أماكن بيع الخضروات بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقهم على المصابان بالضرب باستخدام الأسلحة المضبوطة ، ما نتج عنه الإصابات المُشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهتهم أعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.