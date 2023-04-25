صوامع وشون سوهاج تستقبل 100طن قمح مع انطلاق موسم التوريد

سوهاج محمود مقبول

استقبلت الصوامع والشون بمحافظة سوهاج، أعمالل توريد محصول القمح، حيث تم إستقبال ما يقرب من 100 طن و453 كيلو من الأقماح التى قام المزارعين بتوريدها على مستوى المحافظة داخل 10 منافذ توريد من إجمالي 18 منفذ بالمراكز والمدن، منذ بدء موسم الحصاد صرح بذلك المهندس محمد إبراهيم، مدير مديرية التموين بسوهاج.

وأشار وكيل وزارة التموين في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من بين الشون والصوامع التي استقبلت القمح بالمحافظة صومعة سوهاج والتي استقبلت 13 طن و140 كيلو، وشونة سوهاج، وشونة طما الملحقة وشونة طما الجديدة، وصومعة مطحن طما، ومركز تجميع طهطا وجميعهم في إنتظار عملية التوريد، وبنكر طهطا والذى أستقبل 16 طن و412 كيلو/ وصومعة البلينا والذى أستقبل 5 أطنان و71 كيلو، وشونة البلينا في إنتظار عملية التوريد، وصومعة غرب طهطا والتى استقبلت 63 طن و639 كيلو، وشونة البنك الزراعى والتي استقبلت طن و100 كيلو ،وشونة جرجا والتي استقبلت طن و100 كيلو وبهذا تكون شون وصوامع المحافظة قد استقبلت 100 طن و453 كيلو وفى إنتظار عملية التوريد عقب الحصاد والدرس.

وقال وكيل الوزارة، إن مديرتى الزراعة والتموين بمحافظة سوهاج أنهينا كافة الاستعدادات الخاصة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليميها للمزارعين وتمت أعمال المعاينة من مديريتى التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع استلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع.

يذكر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.



أحد صوامع تخزين الغلال



أحد صوامع تخزين الغلال_1



صوامع سوهاج لتخزين القمح



صوامع سوهاج لتخزين القمح_1