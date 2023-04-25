زراعة القليوبية: حصاد 12450 فدان قمح بالمحافظة ودريس 3800 فدان منهم

أكد المهندس رجب الشحات، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه تم عمل حصر على أرض الواقع للمساحات المنزرعة بالمحصول، مشيرا إلى أنه بلغت المساحة الإجمالية لمحصول القمح على مستوى المحافظة 40841 فدان، وتم حتي الآن حصاد 12450 فدان منها، كما تم أيضا دريس 3800 فدانا منها، ويتم الحصاد والدريس تباعا تمهيدا لأعمال التوريد للصوامع والشون المنتشرة بالمحافظة.

وأكد "الشحات" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه هناك اهتماما المحافظة هذا العام اهتماما بالغا بموسم حصاد القمح، باعتباره عاما استثنائيا حيث كثفت المحافظة جهودها فيه بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لضمان نجاح هذا الموسم، من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التى قامت بها المحافظة مع المزارعين لحثهم على توريد القمح بالحقول، بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة وقطاع الإرشاد مع المزارعين للتوعية بزراعة القمح بالطرق العلمية الصحيحة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، اعتمادا على زراعة التقاوى المعتمدة وتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه تم الاجتماع مع المزارعين بحقولهم لحثهم على توريد القمح فى المواعيد المحددة، والتأكيد على دورهم الوطني فى الوقوف بجانب بلدهم لتفادى حدوث أزمة فى كميات القمح هذا العام باعتبارها السلعة الاستراتيجية الأهم في حياة أي دولة.

وأشار، إلى أنه بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على حافز إضافى لتوريد القمح من المزارعين لموسم 2023، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعى الحالى، سيسهم فى دعم المزارع المصرى، وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

واستطرد، أنه بلغت المساحة المنزرعة بالقمح لمركز بنها، 11113 فدانا وتم حصاد 3500 فدانا منهم، فى حين تبلغ المساحة المنزرعة قمح بمدينة كفر شكر 1776 فدان وتم حصاد 500 فدان، وتبلغ المساحة المنزرعة لمدينة طوخ 10582 فدانا وتم حصاد 3850 فدانا، كما تبلغ المساحة المنزرعة لمدينة قليوب 4894 فدان وتم حصاد 1000 أفدنة، وتبلغ المساحة المنزرعة بمدينة القناطر الخيرية 3031 فدان وتم حصاد 900 فدان، وتبلغ المساحة المنزرعة لمدينة شبين القناطر 7581 فدان وتم حصاد 2100 فدان، وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح لمدينة الخانكة 1864 فدان وتم حصاد 600 فدان، وبذلك تبلغ المساحة المنزرعة للقمح على مستوى المحافظة 40841 فدان تم حصاد 12450 فدان منهم.