رئيس إيطاليا ورئيسة الوزراء يترأسان حفلا فى روما بمناسبة "يوم التحرير"

فاطمة شوقى

يترأس رئيس إيطاليا ، سيرجيو ماتاريلا ، ورئيسة الوزراء، جيورجيا ميلوني، اليوم، حفلًا عامًا في روما أمام مذبح الوطن، بمناسبة يوم التحرير، بينما تجري المظاهرات في جميع أنحاء البلاد، وفقا لصحيفة "الجورنال" الإيطالية.

ويعتبر يوم 25 أبريل هو يوم وطنى فى إيطاليا يحيى ذكرى نهاية النظام الفاشى واحتلال ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية وانتصار حركة المُقاومة.

وفقًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، سيحضر ماتاريلا عرضًا اليوم الثلاثاء ، خلال حدث يشارك فيه، بالإضافة إلى ميلوني ، وزير الدفاع ، جيدو كروسيتو ومسؤولون كبار آخرون.

وسيزور رئيس الدولة لاحقًا حديقة المقاومة في مقاطعة كونيو ، في المنطقة الشمالية من بيدمونت ، حيث سيتحدث ، وسيزور لاحقًا مواقع أخرى في تلك المدينة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتاريخ التاريخي ، مثل بوفوس وبوروجو وسان داماسو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى الوقت نفسه، ستنظم مظاهرة فى عدد من المدن الإيطالية منها فى ميلانو تنظمها الرابطة الوطنية للأنصار الإيطاليين تحت شعار "ولد من المقاومة" بهدف الاحتفال بالذكرى 78 لتحرير إيطاليا من الحرب العالمية الثانية.

وستنظم مسيرة ابتداءً من الساعة 2:00 مساءً بالتوقيت المحلى الإيطالى ، والتي ستمر بنقاط مختلفة في تلك المدينة تتعلق بمكافحة الفاشية النازية ، حيث يشارك قادة المعارضة مثل عمدة ميلانو ، جوزيبي سالا ، من أوروبا فيردي ، و رئيس الحزب الديموقراطي إيلي شلاين.

وفي رسالة نشرتها اليوم صحيفة كورييري ديلا سيرا ، قالت رئيس الوزراء إنه "لسنوات عديدة ، كما يقر كل مراقب صادق، أعلنت الأحزاب التي تمثل اليمين في البرلمان عدم توافقه مع أي حنين للفاشية ".