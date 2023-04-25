دعوة روسية للأمم المتحدة لبذل الجهد لحل قضية إصدار التأشيرات الأمريكية

وكالات

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تتوقع أن تبذل الأمم المتحدة جهودًا لحل قضية إصدار التأشيرات الأمريكية بشكل جذري.

وأشارت زاخاروفا إلى أن السلطات الأمريكية متورطة في التلاعب بالتأشيرات للصحفيين الروس على نطاق واسع.

وقالت زاخاروفا خلال اجتماع لجنة الإعلام التابعة للأمم المتحدة: "نعتبر مثل هذه التصرفات من قبل واشنطن عملاً فاضحًا من التعسف وتجاهل مخجل لقواعد التفاعل بين الدول. ونتوقع أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، وقيادة هياكل الأمم المتحدة ذات الصلة، على أساس اتفاقيات ملزمة قانونًا مع الدولة المضيفة، سوف بذل الجهود اللازمة للتصحيح الجذري لمثل هذا الوضع غير المقبول".

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى مقر الأمم المتحدة، يوم الإثنين، حيث يترأس اجتماعات مجلس الأمن. لم يرافق الوزير في هذه الرحلة مجموعة من الصحفيين، لأن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيراتهم في الوقت المناسب.