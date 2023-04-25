اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أبريل 2023 04:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 5661 طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية بمراكز المنيا

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 04:43 م
توريد 5661 طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية بمراكز المنيا توريد القمح بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن توريد 5661 طنا من محصول القمح بالشون الحكومية والصوامع، حيث بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الجاري، وتم تجهيز 42 موقعا تخزينيا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال الوريد.

 

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه تم توريد 5661 طنا و554 كيلو من محصول القمح اليوم الثلاثاء، منها 77 طنا و265 كيلو بالبنك الزراعي، و4402 طنا و592 كيلو بصوامع الشركة القابضة، و1181 طنا و697 كيلو من المطاحن، موجها بتسهيل أعمال توريد المحصول والتنسيق والتعاون بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية لتحقيق المستهدف من أعمال التوريد.

وأضاف وكيل الوزارة، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

مديرية التموين

محصول القمح

توريد القمح

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة

موسم الذهب الأصفر.. الشون والصوامع تستقبل القمح المحلى بالمحافظات.. مزارعو الأقصر يوردون 38 طنا.. استقبال 326 طنا بمراكز المنيا و192 في بورسعيد.. سوهاج تستقبل 100طن.. وتسليم 155 طنا فى أول أيام توريده بالغربية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 02:00 م

محافظ الغربية يتفقد استقبال القمح بصوامع وشون المحلة وطنطا

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 01:52 م

محافظ بورسعيد يوجه بتسهيل كافة إجراءات توريد واستلام محصول القمح

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 01:44 م

انتظام أعمال توريد القمح لصوامع الوادي الجديد من 436 ألف فدان بالمحافظة .. صور

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:11 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة