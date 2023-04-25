توريد 192 طن من الأقماح إلى الشون والصوامع فى محافظة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه تم توريد 192 طن من القمح إلى الشون والصوامع في المحافظة، جاء ذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والذى شدد على أن توريد القمح يعد أمن قومى هذا العام مؤكداً على التنسيق التام بين المحافظة والمزارعين فى هذا الشأن.

وأضاف "عوض"، أن عمليات التوريد مستمرة حتى الإنتهاء من موسم الحصاد، ويختلف السعر حسب درجة النقاء، كما تم تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلي توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة.

وأوضح مدير عام التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه بلغ إجمالى توريد وإستلام الأقماح من المزارعين حتى اليوم، توريد بنكر شرق الدلتا مايلى : 14.780 طن بدرجة 23 قيراط، 177.340 طن بدرجة 23.5 قيراط، بإجمالي اليوم 192.120 طن، وذلك بناءً على تقرير ممدوح رمضان مدير صيانة الحبوب بالمديرية .

وأشار إلى أنه تم التسليم فى وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز وإستلام القمح المحلى والتى تعمل من الساعة ال 8 صباحاً وحتى آخر سيارة توريد، بما فى ذلك العطلات الرسمية والأجازات.

وتقوم لجان المتابعة اليومية برئاسه محمد أحمد عوض - مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد، محمد حلمى - وكيل المديرية، وخالد فهمى - مدير إدارة الرقابة، وممدوح رمضان - مدير صيانة الحبوب، ومحمد أشرف و حاتم ماهر كبار مفتشى الصيانة، والتى تنعقد بصفة مستمرة لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة .