"تموين الغربية" تضبط ألعاب نارية محظور تداولها وسجائر مهربة جمركيا

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية محظور تداولها بالأسواق لخطورتها على مستخدميها، وسجائر مهربة جمركيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان وكيل وزارة التموين قد وجه بتشديد الرقابة التموينية علي جميع الأنشطة التجارية للتأكد من التزامهم الكامل بالقوانين والقرارات الوزارية، وتشكلت حملة تموينية من مفتشي الرقابة التموينية ببندر المحلة.

وأسفرت عن ضبط تحرير محضر حيازة مفرقعات محظورة التداول بالأسواق بإجمالي 394 مفرقعات مختلفة الأنواع، وتحرير محضرين حيازة سجائر أجنبية مستوردة ومهربة من خارج البلاد بإجمالى 473 علبه سجائر مختلفة الأنواع والألوان والأطعمة.

كما تم تحرير محضر انتهاء صلاحية لمستحضرات تجميل مختلفة الأنواع، و4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.