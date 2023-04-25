تقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 170 ألف مواطن بالشرقية خلال عطلة العيد

قدمت الفرق الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، والبالغ عددهم 25 مستشفي، وبالمراكز الطبية والوحدات الصحية البالغ عددهم 488، الخدمات الطبية العلاجية لأكثر من 170 ألف مواطن، تردد عليها خلال عطلة عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وذلك بالأقسام الطبية المختلفة، في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين ورفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، وتنفيذ خطة التأمين الطبي خلال فترة الاحتفالات بالأعياد.

فتم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات الطبية لـ135 ألف و643 بالعيادات الخارجية، وتوقيع الكشف الطبي للحالات الطارئة لـ35088 مواطنا بأقسام الاستقبال والطوارئ، وإجراء 715 عملية جراحية ما بين صغرى وكبرى وذات مهارة، منهم 455 كبرى وذات مهارة، كما بلغ نسب إشغال أسرة العنايات المركزة بالمحافظة 72%، وإشغال أقسام الحضانات بنسبة 51%.

وقال الدكتور هشام مسعود بأنه تم إجراء 11 ألف 282 جلسة غسيل كلوى لما يقارب 3 آلاف مريض كلي، خلال تلك الفترة، وإجراء عدد 37 ألف و836 فحص معملي للمرضى، والأشعات لـ 15 ألف و235 مريضا، مشيراً إلى أن الفرق المشاركة في تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19 قامت بتطعيم 40 ألف و169 مواطن بالجرعات التنشيطية الثالثة والرابعة بمحافظة الشرقية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أن الجهاز الإشرافي بالمديرية لم يألو جهداً في المتابعة الميدانية المستمرة علي منافذ تقديم الخدمة الطبية خلال فترة عيد الفطر المبارك، حيث قامت الإدارة العامة للطب العلاجي بتنفيذ 15 زيارة إشرافية علي 25 مستشفى، كما قامت الإدارة العامة للطب الوقائي بالمرور الإشرافي علي 78 مركز ووحدة صحية، بجانب متابعة سلسلة التبريد، ومخازن الطعوم، والأعمال الوقائية بالمستشفيات، هذا بالإضافة إلى قيام وكيل الوزارة بالمرور علي 31 منفذ طبي لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وخطة التأمين الطبي خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار العمل علي مدار الساعة بجميع المنشآت الطبية بالمحافظة، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي والمصابين، بجانب العمل علي تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية، مقدماً الشكر لجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.