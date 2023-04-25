تفاصيل إطلاق "شركة المصريين بالخارج للاستثمار" × 10 معلومات

كتب ـ محمود راغب

تسعى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج للانتهاء من إطلاق "شركة المصريين بالخارج للاستثمار" ، والتى تأتى ضمن أحد طلبات المصريين فى الخارج خلال مؤتمر الكيانات المصرية الأخير .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل إنشاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار وآخر ما تم فيها من إجراءات خاصة بالتدشين، كما يلى:

1- تعكف وزارة الهجرة على تنفيذ المشروع الوطني لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج.

2 - الشركة تعد أحد أبرز مطالبهم سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس، أو صغار المستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.

3- الشركة يديرها بالكامل المصريين بالخارج من المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، والذين يديرون شركات عالمية حققت نجاحًا في السوق المصري.

4- تم الاتفاق على وضع خارطة طريق للإجراءات التي سيتم اتخاذها، وفقًا لخطط العمل، سواء الإجراءات اللوجيستية أو إجراءات التأسيس.

5- يتم التنسيق مع مختلف جهات الدولة، للاتفاق على كل الخطوات فيما يتعلق بإطلاق الشركة وصندوق الاستثمار، وكذلك شكل الطرح في البورصة المصرية والبورصات العالمية.

6- تم عقد لقاءات مكثفة مع المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء في مجالات مختلفة، لاستطلاع رأيهم حول أبرز المجالات التي يمكن الاستثمار فيها.

7- الوزيرة التقت عددا من الوزراء والمعنيين من المؤسسات المعنية بالدولة، والنقاش حول أفضل مجالات الاستثمار المتاحة ضمن خارطة الاستثمار الصناعي، ومختلف التسهيلات المتاحة للمصريين بالخارج.

8- الوزيرة أكدت أن دور الوزارة تقديم الدعم والمساندة والربط مع كافة الجهات في الدولة .

9- تم توقيع مذكرة تفاهم سواء من مجلس المؤسسين لشركة المصريين بالخارج الذين يعبرون عن التنوع في مجال الخبرات النوعية والتمثيل الجغرافي للمصريين.

10- السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، شهدت توقيع أعضاء مجلس التأسيس لبروتوكول إطلاق الشركة، متضمنًا المحاور المتفق عليها ورؤية الشركة وخطة العمل، كما تم الاتفاق على الخطوات التنفيذية والتي تضمنت استكمال الأوراق الرسمية لتسجيل وإطلاق الشركة والموقف القانوني وغيرها من التفاصيل الأساسية، كما تقدمت الوزيرة بالتهنئة لكل المصريين بالخارج على تحقيق خطوة مهمة على طريق حلمهم الكبير، والذي يجد عناية واهتماما من الدولة المصرية.