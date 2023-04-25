انقاذ حياة رضيع حديث الولادة بمستشفى الأطفال التخصصى بالبحيرة

أكد الدكتور محمد غزلان مدير مستشفى الأطفال التخصصى بالبحيرة، استقبال المستشفى خلال أيام عيد الفطر المبارك طفلا عمره سبعة أيام بحالة غير مستقرة وحرجه وانخفاض بنسبه الأكسجين بالدم، وتبين أن الطفل يعانى من عيب خلقي بالقلب فى صورة انعكاس بالشرايين القلبية .

وأوضح مدير مستشفى الأطفال، أنه على الفور تم إعطاء البروتوكولات العلاجية اللازمة ،وتم التنسيق أيضًا لعمل عمليه قسطرة قلبيه والتى تعرف باسم Rashkined لتوسيع الثقب مابين الأذينين بالقلب للسماح قدر المستطاع لمرور واختلاط الدم لتحسين نسبه الأكسجين بالجسم بواسطة دكتور ابراهيم أبو فرج أستاذ أمراض قلب وقسطرة الاطفال جامعه الازهر

مشيرا إلى نجاح عمليه القسطرة وخروج الطفل من المستشفى بحاله جيدة، تمهيدًا لإجراء جراحه القلب المفتوح وإجراء عملية الإصلاح الكلى لشرايين القلب بمستشفى مجدى يعقوب.

من جانبه أعرب الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عن خالص شكره وتقديره لكافة الاطقم الطبية بمستشفى الأطفال التخصصى .

مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستشفى الجديدة التى تخدم محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة .



