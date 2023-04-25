الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، التزام الولايات المتحدة بالوقوف "بفخر" مع شركائها في أستراليا ونيوزيلندا؛ للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة.

وقال بلينكن - في بيان أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية - "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، يشرفني أن أنضم إلى شعبي أستراليا ونيوزيلندا في الاحتفال لإحياء ذكرى يوم أنزاك".

وتابع: "في هذا اليوم، نتذكر الأعضاء الشجعان في قوات الدفاع في أستراليا ونيوزيلندا الذين قاتلوا ببطولة في الحرب العالمية الأولى للحفاظ على حريتنا وديمقراطيتنا، كما نكرم الرجال والنساء الذين يخدمون حاليًا في قوات الدفاع وهم يواصلون الدفاع بشجاعة عن قيمنا المشتركة والدفاع عن حريتنا".

وجدد وقوف الولايات المتحدة مع أستراليا ونيوزيلندا للعمل على الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة.

وأضاف وزير الخارجية الامريكي "ستستمر روابط علاقتنا بما في ذلك تلك التي تم تشكيلها في الخنادق وساحات القتال في الحرب العالمية الأولى ، في التعزيز بينما نظل متحدين لمواجهة تحدياتنا المشتركة"، مضيفا" نحن ندرك أن السلام والحرية التي نتمتع بها اليوم مبنية على شجاعتهم وتضحياتهم".